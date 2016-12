foto Reuters

10:39

- Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, "l'afflusso di investimenti dall'estero in Italia è cruciale per dare uno stimolo innovativo alla ripresa produttiva e all'occupazione". Nel suo messaggio al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, Napolitano ha sottolineato come sia necessario "rimuovere le inadeguatezze normative e amministrative che impediscono di acquisire all'Italia così significative potenziali risorse".