foto Ansa

19:15

- Quella che sembrava una "mission impossible", sta diventando una "mission possible". Ne è convinto il premier Enrico Letta che ha definito così la sua azione di governo in un'intervista alla tv israeliana. "Non ho dubbi che le sentenze non influenzeranno la stabilità del mio governo", aggiunge Letta, rispondendo ad una domanda sulle ultime sentenze nei confronti del leader del Pdl, Silvio Berlusconi.