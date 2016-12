Renzi: dalle primarie il candidato premier

foto LaPresse 14:03 - "La sfida più grande sarebbe certamente la posizione di presidente del Consiglio e per questo diventa importante il partito. Chi vince le primarie aperte dovrebbe essere il candidato premier". Così il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano tedesco "Faz". "Certo - ha aggiunto - non vorrei diventare capo del Pd per cambiare il partito, ma per cambiare l'Italia. Solo per questa ragione, potrei lasciare Firenze". - "La sfida più grande sarebbe certamente la posizione di presidente del Consiglio e per questo diventa importante il partito. Chi vince le primarie aperte dovrebbe essere il candidato premier". Così il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano tedesco "Faz". "Certo - ha aggiunto - non vorrei diventare capo del Pd per cambiare il partito, ma per cambiare l'Italia. Solo per questa ragione, potrei lasciare Firenze".

Così il sindaco di Firenze ha rimesso in discussione la separazione tra la figura del segretario e quella del premier, e ha sollecitato delle primarie davvero aperte, il vincitore delle quali sarebbe anche candidato per la guida del governo. Ma i distinguo non si fanno attendere: frena infatti su questo Gianni Cuperlo, e con lui Stefano Fassina, possibili candidati, mentre anche gli Ecodem hanno preannunciato la possibile discesa in campo di un loro uomo.



