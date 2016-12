Alfano: "Con Forza Italia torneremo a vincere"

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Sarò il numero 1 di Forza Italia" 16:35 - "Berlusconi è stato chiaro: tocca al governo dimostrare di essere in grado sull'economia di fare ciò che i cittadini si aspettano che faccia". Lo ha detto il vicepremier, Angelino Alfano, a margine della sua visita a Lampedusa. Il segretario del Pdl ha parlato anche del ritorno di Forza Italia: "Così puntiamo a ricostituire una grande coalizione di moderati che possa tornare a vincere le elezioni", ha chiarito. - "Berlusconi è stato chiaro: tocca al governo dimostrare di essere in grado sull'economia di fare ciò che i cittadini si aspettano che faccia". Lo ha detto il vicepremier, Angelino Alfano, a margine della sua visita a Lampedusa. Il segretario del Pdl ha parlato anche del ritorno di Forza Italia: "Così puntiamo a ricostituire una grande coalizione di moderati che possa tornare a vincere le elezioni", ha chiarito.

"Pdl sarà la cornice della nuova coalizione" - "In questa fase - ha spiegato Alfano - bisogna tenere unito il Pdl in vista del traghettamento verso Forza Italia. Il Pdl sarà la cornice della coalizione come fu la Casa delle libertà nel 2001, che è stata un'esperienza vincente. Il senso è quello di ricostruire una coalizione che abbia in Forza Italia il partito liberale e moderato con una capacità riformatrice forte e viva".



"Polemiche contro il governo? Fibrillazioni fisiologiche" - Il vicepremier ha poi minimizzato sugli attacchi al governo provenienti dalle fila del centrodestra. "Non credo - ha spiegato - che ci sarà una accelerazione di questi attacchi, si tratta di fibrillazioni fisiologiche; anche nel Pd ci sono state polemiche per quanto riguarda gli F35".



"Siamo presidio al governo per ridurre le tasse" - Alfano ha quindi parlato di Imu e Iva, definiti "due risultati concreti". "A giugno si doveva pagare la prima rata dell'Imu e non si è pagata e a luglio doveva partire l'aumento dell'Iva e non è partito. Noi siamo al governo come presidio per ridurre le tasse". Ora, ha aggiunto il segretario del Pdl, "bisogna fare altri due passi. Entro il 31 agosto bisogna eliminare l'Imu sulla prima casa e poi evitare che l'aumento dell'Iva sia solo sospeso, ma abbia una sua durata. Ogni riduzione della spesa dovrà finanziare la riduzione delle tasse o il loro mancato aumento".