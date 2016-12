Saccomanni: "Presto un commissario straordinario per ridurre le spese dello Stato"

foto LaPresse 08:35 - Per ridurre le "spese correnti" dello Stato, il governo punta su un commissario straordinario. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomani. "Molto è stato fatto con la spending review", ma ora "riconvocheremo il comitato interministeriale per il controllo della spesa e avremo un commissario straordinario. Porteremo avanti il lavoro di Monti ma esamineremo l'intera strategia e le procedure operative", ha spiegato infatti Saccomanni. - Per ridurre le "spese correnti" dello Stato, il governo punta su un commissario straordinario. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomani. "Molto è stato fatto con la spending review", ma ora "riconvocheremo il comitato interministeriale per il controllo della spesa e avremo un commissario straordinario. Porteremo avanti il lavoro di Monti ma esamineremo l'intera strategia e le procedure operative", ha spiegato infatti Saccomanni.

"Ridurre la spesa per ridurre il costo del lavoro" - "Abbiamo un debito pubblico elevato che va onorato, perché ogni anno emettiamo 400 miliardi di titoli. Un obbligo che sarebbe lo stesso se non fossimo nell'Ue e non ci fosse il Fiscal compact", ha proseguito il ministro dell'Economia, intervistato da "Il Corriere della Sera".



"Vogliamo rilanciare l'economia riducendo le tasse su lavoro e imprese - ha spiegato quindi Saccomanni -. Non possiamo farlo aumentando il debito, quindi dobbiamo ridurre le spese".



I passi avanti del governo - "I segnali positivi - sottolinea il ministro - ci sono ma a volte le polemiche, anche dentro la coalizione, finiscono per dare l'impressione che la situazione continui a peggiorare". "Gli impegni presi sui pagamenti della Pubblica amministrazione, gli incentivi per le ristrutturazioni, la rata Imu non pagata, il mancato aumento dell'Iva, i fondi per la cassa integrazione in deroga, quelli anticipati alle amministrazioni regionali, lo sblocco dei versamenti per il sisma, l'accelerazione nell'uso dei fondi strutturali, tutti questi interventi - aggiunge - compongono una importante manovra di stimolo all'economia realizzata senza aumentare debito".