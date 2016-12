foto Da video Correlati Letta, lavoro: meno tasse 16:09 - "Un risultato importante per l'Italia e per l'Unione europea". Così il premier Enrico letta ha commentato l'esito del vertice Ue. "Oggi c'è da sorridere", ha aggiunto il premier, "abbiamo vinto sull'occupazione giovanile e pareggiato sulla banca europea degli investimenti". Letta a Bruxelles ha sottolineato che "il tema della disoccupazione giovanile è stato il principale impegno nazionale" di questo governo. - "Un risultato importante per l'Italia e per l'Unione europea". Così il premier Enrico letta ha commentato l'esito del vertice Ue. "Oggi c'è da sorridere", ha aggiunto il premier, "abbiamo vinto sull'occupazione giovanile e pareggiato sulla banca europea degli investimenti". Letta a Bruxelles ha sottolineato che "il tema della disoccupazione giovanile è stato il principale impegno nazionale" di questo governo.

''E' stata aggiunta la disponibilità di 3 miliardi di euro rispetto ai 6 già individuati'' per l'occupazione giovanile, ha annunciato il premier, soddisfatto per l'esito del vertice. Soprattutto per quanto riguarda ciò che ha ottenuto l'Italia. ''Abbiamo quasi triplicato i soldi che ci spetteranno nel complesso'' dall'Ue. Si tratta di quasi un miliardo e mezzo di euro per l'Italia ed è ''un grandissimo risultato'', ha detto Letta a Bruxelles. ''Ora si può aprire la seconda fase, il governo può lavorare al secondo pacchetto'' per favorire il lavoro".



Per l'Italia le risorse sono ''all'incirca un miliardo nel primo biennio'' e il resto negli anni successivi, ''ma conto che quando saremmo qui a rinegoziare il bilancio fra due anni, riusciremo ad ottenere ancora di piu'''.



Ora le imprese assumano - ''Adesso sta alle imprese, le imprese non hanno alibi, possono assumere giovani'' con una forte defiscalizzazione, ''ovviamente a tempo indeterminato'', ha affermato Letta a Bruxelles sottolineando che sul lavoro ''bisogna rifuggire da aspettative eccessive''.





< br>Salvi i conti correnti sotto i 100mila euro - ''Qualunque crisi bancaria ci sarà in Europa, saranno salvaguardati i conti sotto i 100mila euro''. ha poi aggiunto il premier, spiegando l'accordo raggiunto sull'unione bancaria. ''La Bei deve essere rafforzata ed essere il braccio per l'economia reale ed anche per proteggere la Bce, verso la quale, in alcuni paesi, c'è un'attenzione morbosa rispetto ad un ruolo di protagonismo'' di Eurotower, ha precisato ancora.



Zona euro sia più integrata - ''Riteniamo che i paesi dell'area euro debbano fare passi avanti ulteriori''. E' importante che ''la cancelliera Angela Merkel abbia preso impegni'' in questo senso ''dal consiglio di ottobre in poi, e questo è comprensibile'', ha detto letta, sottolineando che è necessario che ''l'area euro faccia passi avanti di maggiore integrazione''.



Gas, approvata pipeline Tap - ''Ieri c'è stato un passaggio un po' teso con il presidente romeno'' sull'approvazione definitiva della pipeline ''Tap che permetterà di far arrivare gas dall'Azerbaijan all'Italia'', ha ricordato il premier a Bruxelles, sottolineando comunque come questo via libera rappresenti ''una grande notizia'' perché si tratta di un'opera ''strategica'' per l'Italia. E per questo motivo Letta ha annunciato che presto andrà a Baku per ringraziare il governo dell'Azerbaijan.



"Rispetteremo i patti si Iva e Imu" - ''Su Iva e Imu continueremo a far di tutto'' per rispettare gli impegni presi, ma ''senza sfasciare i conti pubblici perche' chi pensa che io sia qui per sfasciare i conti pubblici, sbaglia primo ministro''.