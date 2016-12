foto LaPresse

20:13

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, conferma il suo appoggio all'esecutivo. "Il nostro sostegno leale al governo non è in discussione. E proprio perché vogliamo che la sua azione abbia successo - ha spiegato al settimanale La Discussione - ci sentiamo in dovere di incalzarlo e stimolarlo perché mantenga gli impegni e faccia sempre meglio". "Questo governo - ha concluso Berlusconi - costituisce un'occasione storica per l'Italia".