E-cig, divieto nelle scuole e per i minorenni

16:18 - "Ho firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche per i minori e all'interno delle scuole". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Abbiamo aderito così al parere del Consiglio Superiore di Sanità", ha aggiunto. - "Ho firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo delleper i minori e all'interno delle scuole". Lo ha annunciato il ministro della Salute,. "Abbiamo aderito così al parere del Consiglio Superiore di Sanità", ha aggiunto.

"Non vogliamo dire che le sigarette elettroniche siano più pericolose della sigaretta normale, ma - ha spiegato il ministro - non vanno utilizzate come strumenti innocui. Bisogna essere informati su cosa si usa", ricordando che "un conto sono acqua e aromi, ma se c'è nicotina questa può creare dipendenza".



Il Css consigliava di vietare il fumo elettronico nelle scuole e, più in generale, nei luoghi pubblici. Nel suo parere inviato al ministro Lorenzin, il Consiglio Superiore di Sanità raccomandava inoltre precauzioni per l'utilizzo delle e-cig da parte dei giovani e attenzione alle categorie a rischio come le donne in gravidanza.