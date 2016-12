Lavoro, Istat: meno tasse, 200mila posti in più Iva, Zanonato auspica una seconda proroga

foto Ansa Correlati Crisi, Confindustria: "Abbiamo toccato il fondo"

Dl Lavoro, via libera dal Consiglio dei ministri Pronti sgravi per 794 milioni a chi assume 15:46 - "Spero che le misure sul lavoro decise ieri dal Cdm siano colte dalle imprese perché questa è la cosa principale. E' una decontribuzione totale". Così il premier Enrico Letta a Bruxelles, dopo il varo del pacchetto lavoro, sottolinea l'importanza dei vantaggi che deriveranno alle aziende. E l'Istat conferma: con meno carico fiscale sulle imprese almeno 200mila occupati in più. Mentre Zanonato (Sviluppo economico) auspica una seconda proroga sull'Iva. - "Spero che ledecise ieri dal Cdm siano colte dalleperché questa è la cosa principale. E' una decontribuzione totale". Così il premierdopo il varo del pacchetto lavoro, sottolinea l'importanza dei vantaggi che deriveranno alle aziende. E lconferma: con meno carico fiscale sulle imprese almeno 200mila occupati in più. Mentre Zanonato (Sviluppo economico) auspica una seconda proroga sull'Iva.

Le simulazioni dell'Istat - La riduzione del carico di fisco e contributi sui datori di lavoro pari a un punto percentuale del Pil può generare a regime, secondo i calcoli dell'Istituto di statistica, occupazione aggiuntiva pari appunto a circa 200mila unità all'anno. La stima è stata fatta in base a simulazioni riferite agli anni 2013-2015. Una seconda simulazione si riferisce invece agli effetti di un calo, sempre pari a un punto percentuale, dei contributi sociali a carico dei lavoratori: in questo caso l'aumento a regime del'occupazione si fermerebbe sotto quota 30mila.



Letta: i benefici per le imprese - Letta sottolinea dunque che, dopo le misure prese dal suo governo, "un'impresa che assume un giovane ha grandi vantaggi. Speriamo dunque che ora scelgano di assumere e che lo facciano con contratti a tempo indeterminato, perché noi siamo per il lavoro di qualità. Questa è la missione del mio governo".



Illustrando ancora la decisione presa da Palazzo Chigi, il premier ha sottolineato che si tratta di "un'iniziativa importante. Un miliardo e mezzo di euro sono i soldi che abbiamo stanziato a favore del lavoro per i giovani e per recuperare il lavoro anche per quelli che oggi lo hanno perso. Per quelli che hanno finito la cassa integrazione e sono nella fase del cosiddetto Aspi, e per i disperati che cercano un'occasione di lavoro. Abbiamo messo un incentivo particolare a favore di queste persone, anche se non si tratta di giovani".



Iva, Zanonato: "Puntiamo alla sospensione fino a fine anno" - Quanto al rinvio di tre mesi dell'aumento Iva deciso dal Cdm, il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato ha detto di auspicare un'ulteriore proroga "fino a fine anno da parte del Parlamento". "Contiamo - ha aggiunto il ministro - di avere una ripresa produttiva che metta in moto l'economia e che la alimenti, bloccando definitivamente l'aumento dell'Iva.



E anche sul nodo Iva è intervenuto il premier Letta che, al termine del suo incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte, ha detto: "Le coperture si devono trovare dentro il bilancio. Non si devono sfasciare i bilanci perché siamo ancora dentro una tempesta finanziaria e sento il dovere di proteggere il nostro Paese e i risparmiatori".