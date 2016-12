Grillo attacca la stampa: "Via dal Parlamento"

foto Blog ufficiale 22:53 - Beppe Grillo dal suo blog torna ad attaccare i mezzi d'informazione. "Taci, il giornalista ti ascolta! Si nascondono ovunque. L'unica difesa è il silenzio, il linguaggio dei segni", scrive il leader del M5S. "I giornalisti - aggiunge - non possono infestare Camera e Senato. Vanno disciplinati in spazi appositi esterni". "All'ingresso di Montecitorio e di Palazzo Madama - afferma - va posto un cartello: no gossip. Il Parlamento non è un bordello". - Beppe Grillo dal suo blog torna ad attaccare i mezzi d'informazione. "Taci, il giornalista ti ascolta! Si nascondono ovunque. L'unica difesa è il silenzio, il linguaggio dei segni", scrive il leader del M5S. "I giornalisti - aggiunge - non possono infestare Camera e Senato. Vanno disciplinati in spazi appositi esterni". "All'ingresso di Montecitorio e di Palazzo Madama - afferma - va posto un cartello: no gossip. Il Parlamento non è un bordello".

"Il Parlamento è il luogo più sacro, di una sacralità profana, della Repubblica Italiana, ma è sconsacrato ogni secondo, ogni minuto, frequentato impunemente, spesso senza segni di riconoscimento, da folle di gossipari e pennivendoli dei quotidiani alla ricerca della parola sbagliata, del titolo scandalistico, del sussurro captato dietro a una porta chiusa. Qualche deputato li scambia talvolta per colleghi e parla, parla per ritrovare sul giornale quella che credeva una conversazione privata. Mercanti di parole rubate", si legge sul blog del leader "cinque stelle".



Poi, dopo aver citato la cacciata dei mercanti dal tempio, Grillo 'inventa' lo sfogo di un parlamentare che si lamenta perché "nel Parlamento romano. All'ingresso o in ascensore, anche all'urinatoio con il microfono nel taschino c'è sempre un giornalista senza tesserino". La 'lettera' si conclude così: "Eppure, in questo posto impossibile io gli ho detto 'fanculo tu gli hai detto 'fanculo tra la gente'".