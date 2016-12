M5S, se ne va pure Zaccagnini

- Un altro 'cittadino-deputato' lascia il gruppo a Montecitorio. Adriano Zaccagnini, deputato romano e indicato dalle cronache come il 'capo' dei dissidenti, se ne va al gruppo Misto. Saluta i suoi ex-colleghi proprio nella sede del gruppo a Montecitorio, deposita 8.500 euro nel fondo comune 'cinque stelle' per chiarire che se va via ''non e' per i soldi''. Ma usa parole di fuoco. ''C'e' un clima irrespirabile".

Non ho piu' la forza di continuare a combattere da dentro una guerra che non ha senso''. Ce l'ha con i 'talebani' del gruppo M5S non con Grillo: ''Non l'ho sentito ma il problema non e' lui ma l'approccio aziendalista - rimarca - A lui riconosco il merito del progetto, il problema e' lo staff che non ha un approccio politico ma aziendale''. L'obiettivo e' Gianroberto Casaleggio: ''D'altronde dopo 20 anni di berlusconismo - conclude Zaccagnini - non poteva che nascere un Berlusconi 2.0''.

E ad ascoltarlo, oltre ai giornalisti, ci sono anche alcuni di quei colleghi che attacca. Ci sono, tra gli altri, Laura Castelli e Manlio Di Stefano. C'e' anche Rocco Casalino, uno dei responsabili comunicazione del M5S nel Palazzo, che piu' volte interrompe Zaccagnini in conferenza.

Zaccagnini e' un fiume in piena. ''Sottoscrivo quello che ha detto la senatrice De Pin (venerdi' ha lasciato il gruppo a Palazzo Madama, ndr) - aggiunge - Non accetto di stare in un movimento che epura solo perche' una persona la pensa in modo diverso. Volevo lasciare gia' venerdi' ma mi hanno detto di aspettare l'esito delle amministrative e cosi' ho fatto''.

Le reazioni tra i parlamentari 'cinque stelle' sono diverse. Il gruppo piu' 'ortodosso' gioisce per l'uscita di Zaccagnini. Sono quelli che vogliono fare ''fuori le mele marce'', ''liberarsi delle zavorre per tornare a volare''. I dissidenti, invece, non escono allo scoperto. Paola Pinna, indicata come pronta a lasciare il gruppo, per il momento resiste. Al Misto di Montecitorio, pero', viene dato in arrivo un nuovo deputato dai 'Cinque Stelle'.

La dead-line e' la consegna delle eccedenze della diaria, prevista per domani. Giovedi' a Roma arrivera' Grillo per incontrare i 'suoi' parlamentari, proprio dopo la consegna delle diarie. C'e' chi prevede (o forse si augura) anche una reprimenda sulla gestione del gruppo. Il leader dovra' decidere se avvallare la linea dei 'duri e' puri' che vogliono epurare il gruppo o sposare la nuova linea che punta sulla fermezza ma ''evitando le solite sceneggiate'' che poi penalizzano l'immagine del M5S nell'opinione pubblica.