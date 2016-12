Ballottaggio Ragusa, vince il candidato M5S

foto Blog ufficiale Correlati Il voto in Sicilia: lo speciale di Tgcom24 18:35 - Ragusa ha un primo cittadino a 5 Stelle. Con tutte le 71 sezioni scrutinate e un'affluenza del 49,10% alle urne (in flessione del 14,4% dal primo turno), Federico Piccitto del M5S è il nuovo sindaco del capoluogo siciliano con il 69,35% delle preferenza contro il 30,65% di Giovanni Cosentini, sostenuto da Pd, Udc e altre liste. - Ragusa ha un primo cittadino a 5 Stelle. Con tutte le 71 sezioni scrutinate e un'affluenza del 49,10% alle urne (in flessione del 14,4% dal primo turno), Federico Piccitto del M5S è il nuovo sindaco del capoluogo siciliano con il 69,35% delle preferenza contro il 30,65% di Giovanni Cosentini, sostenuto da Pd, Udc e altre liste.

Su Twitter Beppe Grillo festeggia - "Ragusa a 5 Stelle! Federico Piccitto ha vinto e con lui tutti i cittadini ragusani". Con un messaggio su Twitter Beppe Grillo celebra la vittoria del candidato del M5S alle comunali di Ragusa.



Messina va alla lista "No Ponte" - A Messina, con un'affluenza del 45,81%, Renato Accorinti, tra i fondatori del comitato "No Ponte" e candidato di diverse liste civiche, soprattutto di sinistra, ha prevalso con il 52% su Felice Calabrò del centrosinistra che si è fermato al 48%.



Centrosinistra vince a Siracusa - A Siracusa (affluenza record negativo al 38,44%), il candidato di centrosinistra Giancarlo Garozzo è il nuovo sindaco con il 53,3%, mentre Ezechia Reale, candidato di liste civiche, si è fermato al 46,7%.



Crolla l'affluenza: al 46,19% - Chiusi dalle 15 i seggi nei 16 comuni siciliani chiamati ai ballottaggi per le amministrative. L'affluenza è stata del 46,19%, con 21,72 punti in meno rispetto al primo turno, quando voto' il 67,9% degli elettori. Tre i comuni capoluogo alle urne: a Ragusa ha votato il 59,1% (63,48 al primo turno), con un calo di 14,39 punti; a Messina il 45,81% (70,22%) con un meno 24,41; a Siracusa il 35% (66,2%), con un decremento di 31,2 punti.