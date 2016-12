foto Ansa Correlati Caso Imu, Idem: "Mi scuso, sanerò irregolarità"



Idem: "Comprensibile il risentimento degli italiani per la Merkel" 18:15 - E' una giornata cruciale per Josefa Idem, il ministro delle Pari Opportunità, al centro della bufera per presunti abusi edilizi e Imu aggirata. Enrico Letta ha incontrato la Idem: "Insieme decideremo cosa fare". Il premier ha precisato di non aver visto "tutte le carte" e che bisogna "essere garantisti e garantire opportunità e rispetto delle regole", ma "nessun doppio standard". La Idem, dopo l'incontro, è andata via senza parlare. - E' una giornata cruciale per, il ministro delle Pari Opportunità, al centro della bufera per presunti abusi edilizi e Imu aggirata.ha incontrato la Idem: "Insieme decideremo cosa fare". Il premier ha precisato di non aver visto "tutte le carte" e che bisogna "essere garantisti e garantire opportunità e rispetto delle regole", ma "nessun doppio standard". La Idem, dopo l'incontro, è andata via senza parlare.

Anche all'interno del Pd, però, c'è chi critica la Idem per non aver già rimesso il mandato nelle mani di Letta: "Della ministra Idem non convince soprattutto la frase 'non lascio' - ha scritto il presidente della Toscana Enrico Rossi sul suo profilo Facebook -. Avrebbe dovuto dire 'penso di essere onesta, ma rimetto il mio mandato nelle mani del Presidente del Consiglio. Sta a lui decidere'. In politica si fa così".



Paradossalmente ad essere più morbido è stato il capogruppo Pdl alla Camera dei deputati, Renato Brunetta: "La vicenda del ministro Idem? Io sono un garantista all'ennesima potenza, contrariamente ai miei colleghi del Pd che nel passato si sono infilati in ogni strumentalizzazione - ha affermato -. Io non faccio strumentalizzazioni rispetto le persone, rispetto anche gli errori delle persone. Chi non ha mai fatto un errore nella denuncia dei redditi? Chi non ha mai fatto un errore sull'Imu? Chi non ha mai fatto un errore sull'Iva? Quindi io non sarei per dare la croce in testa a questo o a quel ministro, è un gioco che non mi appassiona, che non ho mai fatto e che non farò mai".



Attesa anche perché entreranno nel vivo le indagini della Procura di Ravenna. La polizia Municipale ha infatti ricevuto ampio mandato dal Procuratore capo pro tempore, Isabella Cavallari, di compiere verifiche sia sulla parte edilizia che su quella commerciale della residenza, sovrastante a una palestra, del ministro Josefa Idem nella frazione di Santerno, alle porte della città romagnola.



Gli accertamenti, affidati alla sezione di polizia Commerciale, cominceranno appunto a inizio settimana e saranno determinanti per l'individuazione delle eventuali ipotesi di reato. Sul fronte palestra, secondo testimonianze raccolte dalla stampa locale, diverse persone hanno sostenuto di essersi allenate là dentro semplicemente pagando una quota mensile e una di iscrizione.