15:06

- Enrico Letta promette che sull'Iva "troveremo una soluzione" e precisa: "Non è che io voglia aumentarla, o che lo voglia il mio governo. La decisione venne presa nel 2011 dal governo Berlusconi per salvare una situazione". Poi, avverte che "la tempesta non è finita. Io sono il timoniere in questo momento e devo fare le cose nel tempo giusto e con prudenza perché la situazione rimane complicata. Il coraggio a volte è avere la prudenza necessaria".