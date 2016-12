Letta: "I giovani al centro del prossimo Cdm" "Fibrillazioni? Abituiamoci, siamo originali"

foto Ansa Correlati Ballottaggi in Sicilia, affluenza ai minimi

Alfano: "No aumento dell'Iva o tutti a casa" 16:16 - Il premier Enrico Letta promette che al Consiglio dei ministri di mercoledì sarà presentato un piano nazionale per i giovani. E, sulle liti tra le forze che sostengono il governo, dice: "Questa maggioranza è originale e la situazione particolare. Non ci può essere una maggioranza che non discute. Bisogna farci l'abitudine". Quindi, conclude, "di fibrillazioni ce ne sono e ce ne saranno tante". - Il premierpromette che aldi mercoledì sarà presentato un. E, sulle liti tra le forze che sostengono il governo, dice: "e la situazione particolare. Non ci può essere una maggioranza che non discute. Bisogna farci l'abitudine". Quindi, conclude, "".

"Sinceramente non credo che sia una settimana decisiva più di altre - ha quindi precisato Letta, intervistato nel corso della trasmissione "In mezz'ora" -, in questa c'è il Consiglio Europeo ma ce ne sono state altre precedenti importanti".



"La tempesta non è ancora finita, serve prudenza" - "Il coraggio alle volte, come in questa occasione, è avere la prudenza necessaria. Chi dice che la tempesta è finita sbaglia. Io sono il timoniere in questo momento e ho la responsabilità di fare le cose nel tempo giusto e con prudenza perché la situazione rimane complicata".



"Se facciamo le cose, nessun default per l'Italia" - 'Parlando poi dell'ipotesi, apparsa su alcuni giornali, secondo cui l'Italia rischia il default nell'arco di sei mesi, Letta ha detto: "Non è così, se facciamo le cose giuste e se con prudenza si timona la nave.



"Aumento Iva? Troveremo soluzione, ma no diktat" - Sull'aumento dell'Iva previsto per luglio, Letta spiega: "Non è che io o il governo si voglia aumentare l'Iva: l'incremento, che è già nel bilancio dello Stato, è figlio di decisioni iniziate nella prima metà del 2011 quando di fronte a un momento crisi profonda il governo Berlusconi" decise l'aumento "per cercare di salvare la situazione". Di fatto, l'aumento "è stato già deciso e noi dobbiamo trovare le risorse per evitarlo. O spostarlo. Leggo sui giornali: molti editoriali o leader politici che dicono che bisogna evitare l'aumento dell'Iva e sono d'accordo ma l'aumento c'è. Bisogna trovare altre risorse. Sono fiducioso che troveremo una soluzione ma dico, attenzione, i diktat non servono a nessuno".







"Caso Idem? Domani ci incontreremo e decideremo" - "Domani pomeriggio incontrerò il ministro Idem e parleremo e poi insieme decideremo che fare", ha detto Letta parlando del caso di Josefa Idem, accusata di non aver pagato Imu e Ici. "Confesso che non ho visto tutte le carte e che voglio vederle tutte. Dobbiamo essere garantisti e garantire opportunità e rispetto delle regole" come "elemento chiave del nostro governo. Nessun doppio standard".



"Basilare l'unione bancaria" - Parlando poi dei temi che saranno al centro del Consiglio Europeo, il premier ribadisce come l'Italia creda nell'unione bancaria: "Per noi è fondamentale, non sono definitivamente fiducioso perché ci sono delle resistenze ma non accetteremo compromessi al ribasso".



"Con la crisi i giovani sono rimasti ai margini" - "Sono felice che il lavoro torni a essere un tema al centro del dibattito, perché in Ue è crollato e in Italia ancora di più. Noi siamo abituati al tema del tasso disoccupazione alto, ma non come gli ultimi 5 anni: a causa della crisi abbiamo messo tutti i soldi per salvare il lavoro di chi già lo aveva e con la riforma delle pensioni, che ha fatto allungare l'eta pensionabile, non si è favorita l'assunzione dei giovani. Due cose che hanno messo i giovani ai margini, oggi il lavoro dei giovani va rimesso al centro".