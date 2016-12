foto Ansa

13:56

- Scende la percentuale dell'affluenza alle urne in Sicilia, dove sono in corso i ballottaggi per il rinnovo delle amministrazioni in 16 Comuni. Alle 12 alle urne è andato il 7,66% degli aventi diritto, contro l'11,69% del primo turno alla stessa ora. A Ragusa ai seggi l'8,32% del totale (oltre due punti in meno), a Siracusa il 6,98% (-6%), a Messina l'8,34% (-5%). Al primo turno aveva votato il 67,9% degli elettori.