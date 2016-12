Ballottaggi in Sicilia, affluenza ai minimi

foto LaPresse Correlati Speciale comunali

- Si conferma il calo di affluenza in Sicilia si vota per i ballottaggi in 16 comuni. Alle 22 la percentuale complessiva dei votanti è del 30,92% contro il 47,79% del primo turno alla stessa ora (-16,87%). Tre i comuni capoluogo alle urne: a Ragusa ha votato il 30,98% (oltre 12 punti in meno rispetto al primo turno); a Siracusa il 22,81 (con un crollo di quasi 46 punti); a Messina, infine, il 30,49% (con un flessione di oltre 17 punti).