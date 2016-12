Caso Imu, Idem: "Mi scuso, sanerò irregolarità"

foto Ansa Correlati Caso Imu, la Lega: "La Idem si dimetta" 19:00 - "Le parole a volte sono pietre e sono state scagliate contro di me con inaudità brutalità e violenza". Lo ha detto il ministro Josefa Idem nella conferenza per spiegare la sua versione su diverse irregolarità amministrative. "Mi hanno dato della ladra, della puttana. Ho imparato tanto nella mia vita ma non a fare la commercialista", ha detto il ministro aggiungendo: "Mi scuso per le irregolarità ma le sanerò. Continuerò a servire il Paese". - "Le parole a volte sono pietre e sono state scagliate contro di me con inaudità brutalità e violenza". Lo ha detto il ministro Josefa Idem nella conferenza per spiegare la sua versione su diverse irregolarità amministrative. "Mi hanno dato della ladra, della puttana. Ho imparato tanto nella mia vita ma non a fare la commercialista", ha detto il ministro aggiungendo: "Mi scuso per le irregolarità ma le sanerò. Continuerò a servire il Paese".

Il ministro ha ammesso che ci sono tante persone che hanno chiesto le sue dimissioni, ma tantissime altre, ha fatto notare, le hanno chiesto di rimanere. "In Germania - ha poi spiegato - nessuno si sarebbe dimesso per una cosa simile".



"Ho delegato tutte le funzioni amministrative e edili a professionisti, dando un'indicazione chiara: voglio che tutto sia fatto nel rispetto delle regole'', ha annunciato. Una volta concluso il suo discorso, il ministro per le Pari Opportunità ha dato la parola al suo legale per i chiarimenti sulla vicenda che la riguarda. L'avvocato ha quindi aggiunto: "Non è vero che la mia assistita non ha pagato Ici e Imu".