Dl emergenze, la Camera approva la fiducia

foto Ansa Correlati Letta: "Ci sono le condizioni per fare bene" 17:29 - La Camera ha approva la fiducia al governo con 383 voti a favore, 154 no sul decreto emergenze. Si tratta della prima questione di fiducia posta dall'esecutivo Letta. Già approvato dal Senato, il provvedimento prevede misure per la ricostruzione delle zone terremotate in Abruzzo, affronta l'emergenza rifiuti a Palermo e cerca di assicurare la realizzazione nei tempi previsti di Expo 2015. - La Camera ha approva laal governo con 383 voti a favore, 154 no sul. Si tratta della prima questione di fiducia posta dall'esecutivo Letta. Già approvato dal Senato, il provvedimento prevede misure per la ricostruzione delle zone terremotate in Abruzzo, affronta l'emergenza rifiuti a Palermo e cerca di assicurare la realizzazione nei tempi previsti di Expo 2015.

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, ieri aveva motivato la decisione di ricorrere alla fiducia per l'ostruzionismo del Movimento 5 stelle, che aveva presentato diversi emendamenti in aula. Ecco i punti del decreto:



- PIOMBINO: Il testo (art.1) parla di "riconoscimento" dell'area industriale di Piombino come area "in situazione di crisi industriale complessa": il presidente della Regione Toscana viene nominato commissario straordinario per "assicurare la realizzazione degli interventi del nuovo Piano regolatore portuale". Anche a Trieste viene riconosciuto lo status di "area di crisi industriale".



- RIFIUTI: Viene prorogata l'emergenza e la gestione commissariale sui rifiuti a Palermo fino al 31 dicembre 2013. Viene prolungato da 24 a 36 mesi il mandato dei commissari straordinari per i siti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.



- DEPURAZIONE: Norme per la prosecuzione dell'emergenza per la depurazione in Campania (Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni, Cuma) e dell'impianto di derivazione di Succivo. L'emergenza nella tutela delle acque viene prolungata anche per la Puglia fino al 31 dicembre 2013.



- EXPO: L'articolo 5 reca una disciplina speciale per l'Expo 2015, per garantire il rispetto dei tempi e l'adempimento degli obblighi internazionali; inoltre prevede l'istituzione di un commissario unico (già nominato da Enrico Letta).



- TERREMOTO: Vengono disposte alcune proroghe per le aree terremotate in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto: lo stato di emergenza dal 31 maggio 2013 passa al 31 dicembre 2014 (c'è anche un allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità interno). Completa attuazione dei Piani per la ricostruzione dei danni causati dal terremoto del 2002 in Molise. Sono previsti interventi per il sisma in Abruzzo: misure economiche di assistenza per le case, attività di ricostruzione, concessione di contributi a privati per la ricostruzione di immobili, rimozione delle macerie.



- GENOVA E TAV: Nel decreto è stata inserito il ripristino dell'efficienza e dell'operatività della Sala operativa e del Centro Vts (Sistema di controllo del traffico marittimo) del porto di Genova, in seguito ai danni causati dall'incidente del 7 maggio. Esclusione dai vincoli del Patto di Stabilità interno degli interventi di riqualificazione territoriale per la Tav Torino-Lione.