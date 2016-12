M5S a pezzi, se ne va anche la senatrice De Pin

foto Ansa Correlati M5S, il web ha deciso: la Gambaro sarà espulsa

M5S, dopo la Gambaro ora rischia la Pinna 15:54 - Beppe Grillo perde un altro pezzo: dopo una "lunga e sofferta riflessione" in seguito all'espulsione di Adele Gambaro, la senatrice Paola De Pin ha infatti annunciato "la mia uscita dal Movimento 5 Stelle". Sottolineando che "mi riservo di presentare in futuro le dimissioni da senatrice", la De Pin esprime "piena solidarietà" alla Gambaro e dissenso rispetto alla "reazione del Movimento e alla gogna mediatica". perde un altro pezzo: dopo una "lunga e sofferta riflessione" in seguito all'espulsione di, la senatriceha infatti annunciato "la mia uscita dal". Sottolineando che "mi riservo di presentare in futuro le dimissioni da senatrice", la De Pin esprimee dissenso rispetto alla "reazione del Movimento e alla".

"Il processo politico" contro Adele Gambaro "mi ha lasciato una profonda ferita", ha spiegato la De Pin. "Il pericolo adesso è che nessuno voglia esprimere il proprio disaccordo per paura delle conseguenze" e ci sia "autocensura dei parlamentari M5S". "Se adesso facessimo calare un velo di omertoso silenzio verso la scellerata decisione di espellere un parlamentare solo per aver espresso opinioni non gradite, violeremmo i principi del Movimento e della democrazia", ha sottolineato.



Per ora la De Pin si limita a lasciare il Movimento di Grillo, senza dimettersi da senatrice. "Fino a quando ciò non accadrà - ha affermato - porterò avanti lo stesso in Parlamento e nelle commissioni, i valori del M5S in cui continuo peraltro a credere". Nell'annunciare l'addio, la De Pin ha anche spiegato: "Per evitare ogni speculazione riguardo alle diarie, confermo che darò in beneficenza tutti i denari non spesi per ragioni di servizio, come già mi ero impegnata a fare di fronte agli elettori, all'Associazione Nostra Famiglia di Conegliano (Treviso) che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva".







Il commento di Grillo: "E' una scelta personale" - "L'ho saputo, ma sono scelte personali, non so come andrà e non entro nel merito di queste cose, non c'entra con quello che è già successo". Così Beppe Grillo ha commentato l'uscita dal Movimento 5 Stelle della senatrice De Pin.