foto Ansa

20:16

- Mario Monti afferma che, da parte di Scelta Civica, c'è un "grande sostegno al governo del presidente Letta, sia per la sua azione in Europa che per il governo in Italia". Ma l'esecutivo non deve "fare passi indietro", ad esempio sul fronte del mercato del lavoro, e non mettere in discussione le riforme varate dal precedente governo. Monti è intervenuto prima di essere ricevuto a Palazzo Chigi con una delegazione di Scelta Civica.