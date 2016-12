foto Ansa

18:12

- E' stato adottato all'unanimità in commissione Giustizia alla Camera il testo base della legge per modificare l'articolo 416-ter del codice penale sul voto di scambio. Il testo prevede una pena da 2 a 8 anni per il voto politico-mafioso in cambio di denaro o altra utilità. Al secondo comma, si prevede inoltre che "la pena è aumentata per chi ottiene la promessa o l'erogazione di denaro o di altra utilità".