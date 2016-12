foto Ansa

14:26

- "Lo so che tutto ciò che coinvolge Berlusconi per voi è fantastico perché vi consente di scrivere lunghi articoli, mentre le cose pallose che vi racconto io nel merito dei provvedimenti sono molto meno vendibili alla pubblica opinione, però è il mio lavoro...". Incontrando la stampa estera, Enrico Letta non resiste alla battuta. Il premier stava spiegando che a suo giudizio il tema dell'ineleggibilità del leader Pdl non è così interessante.