M5S, il web ha deciso: la Gambaro sarà espulsa

M5S, ora rischia Paola Pinna 19:18 - La senatrice Adele Gambaro sarà espulsa dal M5S. Lo hanno deciso gli iscritti al Movimento sul blog di Beppe Grillo. Gli aventi diritto erano 48.292, di questi hanno votato in 19.790. Il 65,8% (pari a 13.029 voti) ha votato per l'espulsione, il restante 34,2% (pari a 6.761 voti) ha votato per il no.

Punita per aver criticato Grillo - La Gambaro era finita nell'occhio del ciclone dopo le sue critiche rivolte al fondatore Beppe Grillo per il flop elettorale alle comunali di due settimane fa. L'accusa era quella di aver "rilasciato dichiarazioni lesive per il M5S senza nessun coordinamento con i gruppi parlamentari e danneggiando l'immagine del M5S con valutazioni del tutto personali e non corrispondenti al vero".



Potrebbe passare al Gruppo misto - "In occasione delle Parlamentarie, Adele Gambaro aveva promesso che nel caso di disaccordo con la linea del M5S, avrebbe dato le sue dimissioni dal Parlamento, cosa non avvenuta", ha ricordato Grillo. La senatrice potrebbe confluire nel Gruppo misto dove si sono già iscritti l'altro senatore espulso per aver partecipato a un talk show senza permesso, Marino Mastrangeli, e altri due deputati tarantini in polemica con la posizione del Movimento sull'Ilva. L'espulsione della Gambaro va ora ratificata da coloro che risultano iscritti al portale entro il 31 dicembre 2012 con documento digitalizzato.