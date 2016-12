foto Dal Web

18:59

- "Josefa Idem si dimetta o verrà presentata una mozione di sfiducia individuale". E' la richiesta che arriva dalla Lega Nord a proposito della presunta evasione dell'Imu del ministro per le Pari Opportunità. Il Carroccio, lanciando l'aut aut, ironizza sulle origini della Idem. "In Germania - afferma - per una vicenda del genere si sarebbe già dimessa". "Non importa se ha pagato o meno la tassa sulla casa. Il problema è che ha mentito", conclude.