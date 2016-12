Iva, il ministro Zanonato: "Seguiremo ogni strada per evitare l'aumento a luglio"

foto Ap/Lapresse Correlati Annata nera per l'edilizia, "fallite 11mila ditte" Confesercenti: "Chiusi 134 negozi al giorno"

Letta: "Sull'aumento dell'Iva decideremo con tutta la maggioranza"

Abitantionline, il social sull'edilizia si amplia 13:46 - Sull'Iva "ogni strada sarà battuta per evitare l'aumento. Il lavoro in questa direzione c'è". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato. "Il governo con spirito collegiale sta facendo tutto quanto possibile per trovare una copertura alternativa" all'aumento dell'Iva, ha spiegato il ministro. "Questa è la volontà - ha detto - il gettito dell'aumento Iva è già computato in bilancio, il governo deve quindi disattivarlo".

Tasse troppo alte - Tagliare la spesa pubblica e migliorare i ricavi dello Stato, contrastare più efficacemente l'evasione fiscale. Sono le linee indicate dal ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato. "Occorre - ha aggiunto - alleggerire il carico fiscale che è a livelli insostenibili per chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo".



Meno costi per la moneta elettronica - Allo studio del governo ci sono misure per abbattere i costi della moneta elettronica e favorirne la diffusione. "Misure che incideranno - ha detto Zanonato all'assemblea della Confesercenti - sui costi e di cui beneficeranno soprattutto i negozi e gli esercizi più piccoli".



Rivedere l'Imu per i capannoni - "Entro settembre rivedremo la tassazione sugli immobili" e la strada su cui orientare lo sforzo riguarda "capannoni e negozi, fondamentali per le imprese, la loro prima casa", dice ancora Zanonato. "Se è difficile immaginare l'abolizione completa dell'Imu è necessario introdurre forme di deducibilità dal reddito d'impresa". Insomma, aggiunge, "si può pensare di ridurre l'Imu su immobili strumentali, commerciali, artigiani".