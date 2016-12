foto LaPresse

- Antonio Ingroia ha scelto di "decadere" dal servizio come magistrato alla Procura di Aosta anziché presentare le dimissioni. Lo ha riferito il procuratore capo di Aosta, Marilinda Meneccia. Ingroia, che pertanto non ha firmato la lettera di dimissioni dalla magistratura, ha annunciato che invierà una lettera a Csm, ministero della Giustizia e Procura per spiegare le ragioni per le quali non si presenterà domani, allo scadere delle ferie, in servizio.