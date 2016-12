foto Ansa

21:12

- La Camera dei deputati ha approvato, con 447 voti favorevoli, 21 astensioni e nessuno contrario, il decreto legge "ponte" su Imu e cig, che ora passa all'esame del Senato. Il provvedimento prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per gli ammortizzatori in deroga senza nuovi oneri per le imprese e tasse per i cittadini.