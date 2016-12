foto Ansa

- Il premier, Enrico Letta, ha istituito una task force per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità. L'organismo, come informa Palazzo Chigi in una nota, è presieduto dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Di esso fanno parte, tra gli altri, Magda Bianco, dirigente della Banca d'Italia, e Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.