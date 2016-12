Correlati Gambaro,M5S: Rete decide su espulsione 12:34 - "Psicopolizia da telebani". Paola Pinna, deputata del M5S schieratasi a favore dell'epurata, che ai microfoni di Piazza Pulita descrive così il clima all'interno del Movimento. "Ti chiedono perché si vota, o perché no, c’è una brutta atmosfera". Tradotto: se osi avere un'dea diversa da quella del profeta, sei un nemico. "I duri e puri controllano i dissidenti", aggiunge. - "Psicopolizia da telebani". Dopo l'espulsione di Adele Gambaro, ora rischia grosso anche, deputata del M5S schieratasi a favore dell'epurata, che ai microfoni di Piazza Pulita descrive così il clima all'interno del Movimento. "Ti chiedono perché si vota, o perché no, c’è una brutta atmosfera". Tradotto: se osi avere un'dea diversa da quella del profeta, sei un nemico. "I duri e puri controllano i dissidenti", aggiunge.

Eh sì, perché nel Movimento questa è la spaccatura netta: ci sono i talebani, come spiega la Pinna, gli incorruttibili, e i traditori, quelli che se esprimono dissenso diventano subito i nemici. Non è la prima volta che la deputata sarda esprime il suo dissenso rispetto a una certa linea. "Io non posso competere con un blog - dice la Pinna - per questo cerco di parlare in interviste, per far capire fuori come stanno le cose". E in effetti pare che queste dichiarazioni andate in onda sarebbero solo la goccia che fa traboccare il vaso: per questo anche il suo caso potrebbe essere ben presto esaminato per essere "epurato" .