Berlusconi: accordo destra-sinistra continui

Le misure prese dal governo sono "un grande risultato" che è frutto di "un fatto epocale". Lo dice il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, a Studio Aperto, chiedendo al governo di andare avanti con l'abrogazione dell'Imu e lo stop all'aumento Iva. "La collaborazione tra destra e sinistra, dopo decenni di contrasti, spero possa durare", aggiunge.

"Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai nostri ministri che si sono battuti per introdurre nel dl le misure che avevamo sostenuto in campagna elettorale", sottolinea. Berlusconi si dice inoltre particolarmente soddisfatto per gli interventi su Equitalia. "E un buon inizio si dovrà continuare su questa strada".



"Le risorse per evitare l'aumento dell'Iva si devono trovare. Non è possibile che su 800 mld di costo della macchina dello Stato non si possano trovare otto miliardi, quattro per l'Imu e quattro per l'Iva. Una commissione istituita dal precedente governo aveva individuato una decina di miliardi di tagli nei sussidi alle imprese", ribadisce.