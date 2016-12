foto Ansa Correlati Letta: ecco il dl 'del fare' 00:44 - Nel decreto "del fare" del governo "ci sembrano segnali positivi, ma ci riserviamo una valutazione completa dopo aver letto i testi con molta attenzione". Lo ha detto Susanna Camusso ad una manifestazione della Cgil di Catania ad Aci Castello. "Ci vuole una redistribuzione fiscale seria che da un lato dia reddito a lavoratori e pensionati, e quindi ai consumi, e dall'altro sposti il peso fiscale su chi ha di più", ha aggiunto la leader sindacale. - Nel decreto "del fare" del governo "ci sembrano segnali positivi, ma ci riserviamo una valutazione completa dopo aver letto i testi con molta attenzione". Lo ha detto Susanna Camusso ad una manifestazione della Cgil di Catania ad Aci Castello. "Ci vuole una redistribuzione fiscale seria che da un lato dia reddito a lavoratori e pensionati, e quindi ai consumi, e dall'altro sposti il peso fiscale su chi ha di più", ha aggiunto la leader sindacale.

Maroni: "Da Cdm tanto fumo e poco arrosto" - "Ho letto il cosiddetto decreto del fare, tanto fumo e poco arrosto": lo ha detto Roberto Maroni commentando i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri. "A parte il non pignoramento della prima casa che è più di bandiera - ha aggiunto - c'è solo una cosa positiva, le risorse per le infrastrutture anche in Lombardia". E invece "una lacuna molto grave - ha concluso - che non ci sia lo sblocco di 37 milioni di euro per le zone terremotate".



Epifani: "Le misure vanno nella direzione giusta" - "I provvedimenti approvati dal governo vanno nella direzione giusta e meritano apprezzamento. Pur in un contesto di ristrettezze finanziarie, il governo è riuscito a varare misure di semplificazione e di sostegno all'economia". Lo ha detto il segretario del Pd, Guglielmo Epifani.