foto Ansa 20:12 - Per "assicurare un più ampio accesso al credito delle piccole e medie imprese" si rafforza il Fondo di garanzia, con l'aggiornamento dei criteri per l'accesso ai finanziamenti e con "l'incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria". E' quanto prevede l'articolo 11 della bozza del decreto 'semplificazioni' come entrata in consiglio dei ministri.

Tra le maglie di un consiglio dei ministri "fiume", trapelano altri particolari, sempre in materia di lavoro e pmi. Le piccole e medie imprese possono ''accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo''. L'accesso ai finanziamenti sarà possibile fino al 31 dicembre 2016 e per questo ci sarà un plafond di 5 miliardi di euro ''presso la gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti''.



Arrivano complessivamente 70 milioni per il 2014 e 2015 per ''potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo''. Il 'Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese', iscritto nel bilancio del ministero dello Sviluppo economico, è incrementato di 25 milioni sia nel 2014 che nel 2015 mentre 10 milioni di euro, sempre per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sara' l'incremento di risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane.



Marche, si sbloccano i cantieri - Il Consiglio dei ministri ha inserito le opere del Quadrilatero di penetrazione interna Marche-Umbria nel decreto per il rilancio economico. Lo rende noto la Regione Marche. ''Ringrazio il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi per aver inserito le opere della Quadrilatero nel decreto che riguarda l'accelerazione delle grandi opere e infrastrutture, che prevede il sostegno finanziario agli investimenti infrastrutturali'' ha detto il governatore Gian Mario Spacca.