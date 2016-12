Alfano: non escludiamo un ritorno a Forza Italia

foto Ansa Correlati Lavoro, Letta: dobbiamo agire subito

"Non escludiamo affatto, anzi, il ritorno a Forza Italia". A confermare le voci che si rincorrono da ore sulla riorganizzazione del Pdl è il segretario del partito, Angelino Alfano. Poi, parlando a margine della conferenza dei Prefetti, su Imu e Iva il vicepremier aggiunge: "Ci battiamo e ci batteremo per eliminare l'Imu sulla prima casa e per evitare l'aumento dell'Iva. Non è un capriccio ma l'obiettivo che ci siamo dati".

"Siamo al governo - ha spiegato Alfano - per liberare i cittadini dall'oppressione fiscale. Ora attendiamo che il ministro dell'Economia completi il proprio lavoro, con la ricognizione sulle fonti di copertura per compensare queste spese e al termine esprimeremo il nostro giudizio". "Per noi - ha sottolineato il vicepremier e ministro dell'Interno - l'Imu è una bandiera e noi non ammaineremo la nostra bandiera: questo va detto molto chiaro. Vogliamo l'eliminazione dell'Imu sulla prima casa, non è né un capriccio né un puntiglio, noi abbiamo attribuito proprio all'Imu il calo dei consumi, è un danno straordinario sull'economia italiana".



Poi, tornando sul rinnovamento in corso nel Pdl, Alfano ha spiegato: "Pensiamo che sul territorio debba giovarsi di nuove linfe di soggetti che vengono dalla società civile e che siano protagonisti sul campo nella trincea anche imprenditoriale e nella loro vita e che possono dare una mano a questo rinascimento azzurro che avrà come leader Silvio Berlusconi, come è successo negli ultimi anni". "Stiamo riorganizzando il Pdl - ha concluso - c'è una grandissima voglia di fare, un vero e proprio rinascimento di questa grande forza politica moderata".