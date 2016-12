Enrico Letta: "Bisogna saper dire di no"

foto Ansa 12:37 - Bisogna avere il coraggio di dire la verità ai cittadini, e di spiegare con semplicità ciò che si può e ciò che non si può fare. Ne è convinto il presidente del Consiglio, Entico Letta, che spiega come ciò sia necessario perché "molto spesso i 'no' devono essere più dei 'sì'". - Bisogna avere il coraggio di dire la verità ai cittadini, e di spiegare con semplicità ciò che si può e ciò che non si può fare. Ne è convinto il presidente del Consiglio, Entico Letta, che spiega come ciò sia necessario perché "molto spesso i 'no' devono essere più dei 'sì'".

"Dobbiamo rilanciare nel nostro Paese l'orgoglio del servizio pubblico che è stato calpestato dall'impressione che ciò che è pubblico è inefficiente", ha affermato intervenendo alla conferenza dei prefetti. "Siate orgogliosi del servizio pubblico; le nostre istituzioni funzionano", ha detto.



Per il premier bisogna cercare in ogni modo di rendere lo Stato efficiente perché altrimenti aumentano i costi. "Quando il nostro Paese - ha spiegato - non è all'altezza delle aspettative, si moltiplicano i costi e i problemi". "I costi dell'architettura istituzionale in questi anni molto sballottata - citando la vicenda delle Province - sono stati eccessivi". Per il premier si devono "accompagnare le riforme", a partire da quella "costituzionale", con tempi certi, con risultati concreti e chiari "su chi decide, in che forma e in che modi".



E poi con un implicito riferimento all'incontro tra i ministri delle Finanze e del Lavoro di Francia, Germania, Italia e Spagna, in programma nel pomeriggio a palazzo Chigi ha affermato : "C'è molta soddisfazione per il formato dell'incontro di oggi a palazzo Chigi perché dimostra che l'Europa non si affida solo ai ministri dei numeri e delle Finanze, ma anche a quelli del Lavoro per lottare contro la disoccupazione". "Credo che sia l'orgoglio di tutti noi essere riusciti a far sì che Roma oggi sia un po' la capitale della lotta degli europei a favore del lavoro e per i giovani", ha concluso.