Brunetta: Iva non aumenterà, tecnici risolvano

Contro i soliti furbetti arriva il "riccometro" 14:23 - La frenata del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni irrita Pd e Pdl. Brunetta categorico: "L'Iva non aumenterà: i tecnici sono lì apposta per risolvere questi problemi. Letta dirà parole chiare". Concetto ribadito qualche ora dopo dal segretario del Pdl e vicepremier Angelino Alfano: "Ci battiamo e ci batteremo per eliminare l'Imu sulla prima casa e per evitare l'aumento dell'Iva". - La frenata del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni irrita Pd e Pdl. Brunetta categorico: "L'Iva non aumenterà: i tecnici sono lì apposta per risolvere questi problemi. Letta dirà parole chiare". Concetto ribadito qualche ora dopo dal segretario del Pdl e vicepremier Angelino Alfano: "Ci battiamo e ci batteremo per eliminare l'Imu sulla prima casa e per evitare l'aumento dell'Iva".

"Le continue esternazioni di Zanonato si commentano da sole - ha detto Brunetta, presidente dei deputati Pdl - è in contraddizione con gli impegni programmatici del presidente del Consiglio Enrico Letta, sui quali il governo ha ottenuto la fiducia. LL'unica cosa giusta che il ministro dice è che la decisione sull'aumento o meno dell'Iva non è sua competenza. Ecco, appunto, se ne faccia una ragione. E la smetta di produrre incertezza e dannosa confusione".



Ma molto più "sismiche" nei confronti dell'esecutivo potrebbero risultare le parole - pronunciate secondo "Repubblica" in un colloquio con un parlamentare - di Silvio Berlusconi, che si è battuto durante e dopo la campagna elettorale per gli sgravi fiscali, in particolar modo sull'abolizione dell'Imu. Il leader del centrodestra insiste sui temi di una politica anti-recessiva, di una politica che svolti rispetto al recente passato: ma, secondo quanto riportato, riterrebbe il tutto molto difficile perché "questo è un governo di pavidi".



In tutto questo, rimane da vedere quali saranno i pensieri e soprattutto le azioni di Enrico Letta, atteso oggi dal vertice sul lavoro con i ministri dell'Economia di Spagna, Francia e Germania. Con lui, anche Saccomanni: sarà l'occasione per un chiarimento e per qualche correzione di rotta?