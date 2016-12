Semplificazioni, governo: presto nuove norme

foto Ansa Correlati Stop aumento Iva, Saccomanni gelido

Dalla certificazione del titolo di studio anche in inglese alle facilitazioni nel riconoscimento della cittadinanza ai nati da genitori stranieri (dopo i 18 anni). Sono solo alcune norme della pioggia di semplificazioni previste dal governo nelle bozze di due diversi provvedimenti: un decreto di 15 articoli e un ddl di 82 che spazia dalla privacy fino alla semplificazione fiscale con solo due date per i contribuenti.

Ecco alcune delle misure previste.



DIPLOMI E RESIDENZA: Previsto il rilascio di certificazioni sui titoli di studio in lingua inglese e anche semplificazioni sul cambio della residenza e del domicilio che varranno automaticamente anche ai fini della tassa sui rifiuti.



CITTADINANZA STRANIERI NATI IN ITALIA: Diventa più facile per i nati in Italia da genitori stranieri acquisire la cittadinanza a 18 anni, anche se i genitori non hanno effettuato alcuni adempimenti amministrativi. Anche i certificati scolastici o medici varranno come prova.



SICUREZZA SUL LAVORO: Alcune norme sono sul decreto altre sul ddl. Prevedono semplificazione negli adempimenti per le prestazioni lavorative di breve durata o quelle, come le ristrutturazioni immobiliari, che impiegano poche persone ma anche una riorganizzazione della formazione e dell'aggiornamento dei responsabili e degli addetti del servizio protezioni.



CERTIFICATI GRAVIDANZA E PARTO ON LINE: Viaggeranno on line i certificati medici di gravidanza (con la data presunta del parto, quello del parto e quello di interruzione di gravidanza).



SALUTE E ODONTOIATRI: Arrivano semplificazioni per le procedure di autorizzazione degli apparecchi per la risonanza magnetica. Viene tolto il requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al servizio sanitario nazionale considerato un'incongruenza rispetto alle norme attuali.



MAESTRI DI SCI: Niente più certificati di sana e robusta costituzione obbligatori per farmacisti e dipendenti del pubblico impiego. Viene eliminato l'obbligo di certificazione sanitaria per molte categorie di lavoratori non a rischio, compreso quello di "idoneità psico-fisica" per i maestri di sci.



VISITE DI CONTROLLO: Niente più visita obbligatoria prima del rientro al lavoro. Rimane solo per alcune patologie pericolose.



DATA UNICA: Gli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese scatteranno solo due volte l'anno: il primo luglio e il primo gennaio.



BORSA STUDIO PER STUDENTI ECCELLENTI: Chi avrà conseguito un percorso di studio eccellente nella scuola superiore potrà ottenere una "borsa di mobilità" per iscriversi ad una università in regioni diverse da quella di residenza.



PRIVACY: Si allentano gli obblighi previsti dal codice della privacy per il trattamento dei dati di "persone giuridiche, enti o associazioni". Meno divieti anche in relazione a persone fisiche nella loro attività d'impresa.