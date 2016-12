Scricchiola il M5s, urla e defezioni nella riunione plenaria al Senato sul caso Gambaro

foto Web 22:20 - "L'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5S è convocata per lunedì per valutare la proposta di cessazione dell'appartenenza al gruppo" della senatrice Adele Gambaro, "da sottoporre poi al voto decisivo della rete". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. Intanto al Senato assemblea di fuoco per i parlamentari del M5S. Dalla riunione si sentono urla e alcuni hanno lasciato l'Aula. Lorenzo Battista e Paola De Pinna i primi ad andarsene. - "L'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5S è convocata per lunedì per valutare la proposta di cessazione dell'appartenenza al gruppo" della senatrice Adele Gambaro, "da sottoporre poi al voto decisivo della rete". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. Intanto al Senato assemblea di fuoco per i parlamentari del M5S. Dalla riunione si sentono urla e alcuni hanno lasciato l'Aula. Lorenzo Battista e Paola De Pinna i primi ad andarsene.

Sul blog di Beppe Grillo c'è un comunicato firmato da Vito Crimi e Nicola Morra, ex ed attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle. In un post dal titolo "Gambaro a giudizio", viene annunciata l'assemblea che valuterà l'espulsione della senatrice, che dovrà essere poi eventualmente ratificata con un referendum on-line.



"La cittadina-senatrice Gambaro, con le sue ripetute dichiarazioni ai media, esclusivamente a titolo personale, nelle quali ha esternato analisi politiche attaccando Beppe Grillo e attribuendo allo stesso gli esiti dei risultati elettorali, ha messo in atto un'azione lesiva dell'immagine e dell'attività del M5S", affermano i senatori "grillini". "A seguito delle numerose sollecitazioni pervenute dalla rete, i sottoscritti hanno invitato la stessa a trarne le dovute conseguenze e dare quindi seguito alle sue dimissioni da parlamentare del Senato", raccontano. Ma la senatrice, "avendo inizialmente manifestato piena disponibilità al fine di non procurare danno al gruppo, ha poi fatto sapere di aver modificato la sua scelta".



Intanto al Senato si è svolta l'assemblea di fuoco dei gruppi del M5s. Nel corso della riunione si sono udite urla e alcuni deputati hanno lasciato l'Aula. Il primo ad andarsene è stato Lorenzo Battista con Paola De Pinna; poi anche Rosetta Blundo. Cristina De Pietro e Ivana Simeoni sono usciti dopo che chiaramente si era udito l'urlo "ora basta". Alla riunione, non era presentela senatrice Adele Gambaro.