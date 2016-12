foto Da video

- "Senatore, lei fa ancora parte del Movimento cinque stelle?", risposta: "Lei fa ancora parte del genere umano? Si levi dai piedi lei e il suo programma di denigratori". Inizia così l'attacco gratuito del senatore Mario Michele Giarrusso a Vittorio Romano "colpevole" di fare il suo mestiere. Il giornalista lo avvicina in strada: "Com'è la sua posizione con il Movimento - gli chiede - sarà sospeso?". Risposta: "Lei è il vostro programma sarete sospesi dall'ordine, dovete essere cancellati". Romano gli chiede di rispondere con cortesia sulla Gambaro, e lui? "Il suo datore di lavoro deve andare in galera", farse che ripete come un mantra ad ogni tentativo di domanda. Va avanti così, fino a quando il senatore, anzi il cittadino Giarrusso va dai carabinieri e gli chiede di intervenire. Democrazia cinquestelle, come da manuale.