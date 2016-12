foto Ansa

21:20

- Non si calmano le acque nel Movimento 5 Stelle. Lasciando la riunione dei senatori grillini a palazzo Madama, la senatrice "ribelle" Adele Gambaro ha confermato che la sua espulsione "non è sul tavolo" delle discussioni interne. "Il colloquio con Morra? E' andato bene - ha aggiunto -. Vado via? Io no, lascio decidere al gruppo".