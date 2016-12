foto Ansa

17:24

- "Non ho assolutamente intenzione di passare al Gruppo Misto. Io sono ancora nel M5S e ci rimango finchè non dovessero decidere di espellermi". Lo afferma la senatrice "dissidente", Adele Gambaro, che chiede poi le scuse di Beppe Grillo. "Deve stare attento, non può fare così", aggiunge. "Non è più un uomo qualunque, rappresenta milioni di italiani. Io non ho offeso nessuno e sono stata offesa, pretenderò da lui pubbliche scuse", ribadisce.