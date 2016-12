M5S, Adele Gambaro: "Abbandonati da Grillo"

foto Ansa Correlati Grillo: "Sono io il problema?"

M5S sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. Le dichiarazioni della senatrice Adele Gambaro ("Flop elettorale? Colpa di Grillo") hanno lasciato il segno e innescato la rabbia del comico genovese. Grillo ha indetto un "referendum" su di lui e il suo popolo del web gli ha rinnovato il sostegno. La Gambara, che rischia l'espulsione: "Noi parlamentari siamo stati lasciati soli. In tre mesi mai visto Grillo". E c'è chi ipotizza ormai una scissione.

"Ho detto solo quello che penso - precisa - i post violenti di Grillo hanno danneggiato il Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale. Lui è stato parte del problema. Soprattutto con l'ultimo post sul Parlamento". La senatrice avrebbe anche voluto parlare di persona con Grillo. "Mi sono fatta dare il numero di Grillo. Ho cercato di chiamarlo. Ho tentato più volte. Niente, non mi ha mai risposto". "Ho parlato in assemblea e nel forum. Tutti sapevano". Le Comunali? "Due comuni al M5S - sottolinea - non sono un successo, ma una debacle elettorale. Inoltre ci sono percentuali molto basse".



Grillo: "Ora lasci il gruppo" - Grillo, da parte sua, dal blog aveva bollato come "false e lesive" le critiche e aveva invitato la senatrice a lasciare il gruppo. Sul web in molti hanno difeso il comico genovese, in pochi si sono schierati con la Gambaro. "Che faccia tosta che ha!!". "Vattene a casa! Hai fatto il gioco del sistema dei partiti e dei loro pennivendoli", questo il tono di alcuni post.



I malumori - Dopo la riunione di ieri sera al Senato per discutere il caso Gambaro, in molti hanno manifestato le loro perplessità. I dubbi espressi dalla loro collega sono ritenuti giusti. "Dureremo una legislatura. Siamo destinati ad autodistruggerci", dice in un'intervista il senatore 5 Stelle Bartolomeo Pepe.