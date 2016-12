foto LaPresse

20:24

- Il Senato, con 189 voti favorevoli, 53 contrari e 9 astenuti, approva l'emendamento dei relatori che stabiliscono un finanziamento di 30 milioni in 3 anni (2013-2015) per la riqualificazione dei territori interessati dal cantiere per l'Alta velocità nella Val di Susa. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle, Sel e la senatrice del Pd, Laura Puppato, in dissenso dal suo gruppo.