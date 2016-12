Privacy, il Garante accusa i colossi del web

foto LaPresse Correlati Privacy, Garante: 460 provvedimenti nel 2012 19:06 - "Nelle prossime settimane" il Garante della privacy adotterà un "provvedimento generale sulle intercettazioni per indicare soluzioni idonee ad elevare lo standard di protezione dei dati trattati ed evitarne indebite divulgazioni". Il Garante, Antonello Soro, auspica inoltre una revisione del "codice dei giornalisti" e punta il dito contro i colossi del web, come Google, Facebook, Amazon: "Il loro strapotere non può più essere ignorato". - "Nelle prossime settimane" iladotterà un "provvedimento generale sulleper indicare soluzioni idonee adtrattati ed evitarne indebite divulgazioni". Il Garante,auspica inoltre unae punta il dito, come: "Il loro strapotere non può più essere ignorato".

"Non sono più accettabili - riprende - le asimmetrie normative rispetto alle imprese europee che producono contenuti o veicolano servizi".



Soro sottolinea che "la pretesa di proteggere la democrazia attraverso la compressione delle libertà dei cittadini rischia di mettere in discussione l'essenza stessa del bene che si vuole difendere", prendendo così le distanze dal caso Datagate e sottolineando l'impegno dell'Unione europea a non "rivedere al ribasso" la tutela della riservatezza.







Inoltre, il Garante annuncia: "Non possiamo più essere indulgenti con la violenza verbale presente nella rete" e dice basta agli "illeciti, tutt'altro che di opinione, che rischiano di trasformare il web da potente strumento di democrazia a spazio anonimo dove si possono impunemente violare i diritti".