En plein centrosinistra: nei capoluoghi è 17-0

foto LaPresse 10:05 - Il centrosinistra fa l'en plein nella tornata delle amministrative: trionfa a Roma, che strappa al centrodestra dopo 5 anni, così come Brescia. Si riprende inoltre anche Viterbo, Treviso e Imperia dopo un lunghissimo periodo. Tutti gli 11 capoluoghi al ballottaggio sono andati a sindaci del centrosinistra, e, se si sommano a Catania e ai 5 già vinti al primo turno (Sondrio, Pisa, Massa, Isernia e Vicenza) portano il risultato su un netto 17 a 0.

Un trionfo completato a Catania da Enzo Bianco, eletto nel primo turno di votazioni che ha coinvolto i comuni siciliani, con il 50,64% delle preferenze. Il candidato del centrodestra, e sindaco uscente, Raffaele Stancanelli, ha ottenuto il 36,63% dei voti. Anche a Siracusa, Ragusa e Messina - gli altri capoluoghi di provincia in cui si vota sull'isola - il candidato del centrosinistra è in vantaggio.



Galan: "Torniamo a Forza Italia" - Il risultato ovviamente comporta reazioni diametralmente opposte: da una parte, specie in zona Pd, si esulta anche se chiaramente non vengono rimossi i grossi problemi interni, con Epifani che rimanda tutti al congresso per ridefinire uomini e linea del partito. Nel centrodestra, invece, si apre la fase dell'autocritica e dei processi. E particolarmente forte è la lettura del risultato dell'ex governatore del Veneto Galan, che invita a "tornare a Forza Italia". ''Vedrà che ci sarà ancora chi parla di successo, anche al primo turno ho sentito qualcuno parlare di buon risultato - ha dichiarato alla Stampa - è una debacle dei candidati del Pdl, non del Pdl, perché basta vedere i sondaggi: Silvio Berlusconi vince. Ma non i candidati: il che vuol dire che sì, è una debacle vera. Ci siamo illusi di essere al 24%, in salita, in vantaggio sulla sinistra. Se invece avessimo avuto il coraggio di guardare un po' di segnali, avremmo capito''.



Meloni: "Noi il centrodestra che vince" - Controcorrente, invece, Giorgia Meloni, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che su twitter scrive: "E' Fratelli d'Italia il centrodestra che vince. Buon lavoro a Lucci, sindaco di Sabaudia. Ripartiamo dal radicamento, senza paura". Nel comune in provincia di Latina, la sfida era interna al centrodestra, con la vittoria del candidato di Fratelli d'Italia, Maurizio Lucci, con il 56,1% contro quello sostenuto da Pdl, La Destra e liste civiche, Giovanni Secci.