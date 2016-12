Comunali, Lega e M5S i grandi sconfitti

- La sola partita dei ballottaggi finisce 11 a zero per il centrosinistra, a cui vanno aggiunti i 5 capoluoghi già conquistati nella prima tornata elettorale e Catania per un totale di 17 a zero: cappotto. Un risultato oltre ogni aspettativa che va letto su tre fronti:astensionismo, con oltre il 50% di non votanti, fine dell'era leghista, con la perdita di roccaforti come Brescia, Treviso e Imperia, e grande flop del M5S "tradito" dalla Sicilia.

Pesa la bassa affluenza al voto (solo il 48,5% degli italiani si è recato alle urne) per decretare un vero vincitore, ma di vinti, nello scenario politico, ce ne sono almeno due. La Lega (con la conseguente flessione del Pdl) e il Movimento cinque stelle. Il forte del Carroccio è crollato, la caduta di Treviso dopo 19 anni di amministrazione leghista segna, come ha detto lo stesso sindaco uscente Giancarlo Gentilini, "la fine di un'era". Nonostante siano del Carroccio i governatori di Piemonte, Lombardia e Veneto, il Nord, di fatto, non è più nelle mani dei 'separatisti'. Il numero dei sindaci appartenenti al centrosinistra straripa: Torino, Genova, Brescia, Milano, Venezia, Vicenza, Padova, Piacenza, Treviso: solo per citare i più importanti. Dunque, quell'appartenenza territoriale che è sempre stata l'ossatura stessa della L.ega non c'è più. Lo ha riconosciuto a caldo il vicesegretario Matteo Salvini: "E' una batosta, serve un bagno di umiltà", e lo ha dovuto amaramente ammettere il neo segretario Roberto Maroni: "Basta con la guerra intestina", ma in realtà quello che non ha funzionato è stata la Lega 2.0: un ibrido che non convince né la pancia del movimento, né i settori più moderati. Insomma, tutto da rifare. Così come da rifare è la politica del M5S: non ha pagato sparare a zero contro tutto e tutti, non ha pagato nemmeno la traversata a nuoto dello stretto di Messina di Beppe Grillo.

Anzi, più di tutte la Sicilia, le regione dove i grillini avevano puntato tutto, gli ha voltato le spalle. A Siracusa, Catania e Messina non c'è partita: a spoglio quasi terminato i grillini non hanno raggiunto il 6% in nessuna delle tre città. Unico spiraglio a Ragusa, dove di misura, il candidato cinquestelle Fedrico Piccitto ha raggiunto il secondo posto con un 15,64 % contro il 29,34% del candidato di centrosinistra Giovanni Cosentini, aggiudicandosi un posto nel ballottaggio. Per il resto, addio Sicilia, e non solo. I candidati del M5S riescono a conquistare la poltrona di due dei tre comuni al di sotto dei 15mila abitanti nei quali sono riusciti ad andare al ballottaggio. A Pomezia (Latina) si è imposto il grillino Fabio Fucci, mentre ad Assemini (Cagliari) è il Cinque Stelle Mario Puddu a diventare primo cittadino. Poi il nulla, o quasi.