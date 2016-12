foto Ansa

22:44

- "Mi fido di Epifani. Ma il modo migliore di fidarmi e' che non cambino le regole". Lo ha detto Matteo Renzi, parlando del prossimo congresso del Pd. "Va bene la discussione sul semipresidenzialismo, se alla fine decidono. Io do anche fiducia. Mi rimangono i dubbi perché se fossero d'accordo potrebbero dare un segnale di buona volonta' sulla legge elettorale. Ma non essendo d'accordo su nulla c'è il rischio che non facciano neanche l'altra".