Roma, Ignazio Marino vince in tutti i quartieri

foto Ansa Correlati Il centrosinistra vince i ballottaggi 22:34 - Ignazio Marino ha fatto l'en plein a Roma. La vittoria del chirurgo democratico è netta in tutti i quartieri. In ben 13 dei 15 municipi della capitale, Marino ha superato il 60% dei voti, con un picco massimo del 69% registrato nell'VIII municipio che comprende anche il quartiere rosso della Garbatella, proprio quello dove l'ormai ex sindaco Gianni Alemanno fu contestato duramente alcuni giorni fa. ha fatto l'en plein a. La vittoria del chirurgo democratico è netta in tutti i quartieri. In ben 13 dei 15 municipi della capitale, Marino ha superato il 60% dei voti, con un picco massimo del 69% registrato nell'VIII municipio che comprende anche il quartiere rosso della, proprio quello dove l'ormai ex sindacofu contestato duramente alcuni giorni fa.

Ma Marino trionfa anche in un feudo del centrodestra il XV municipio, ovvero Cassia-Flaminia, dove ha totalizzato il 52% contro il 48% dello sfidante, un 48% che è il dato migliore ottenuto da Alemanno. E ancora Marino spodesta Alemanno anche in altri quartieri "neri" come Aurelio e Trionfale (XIII municipio) dove incassa il 59%.



Nel resto della città l'onda del chirurgo avanza ovunque e omogenea: da Monte Mario fino a Porta San Paolo, passando per il centro storico, Prati, il Vaticano il distacco tra i due è stato di 30 punti e cioè 65% a 35%. Identico risultato in periferia, dal Prenestino all'Alessandrino, dalla Magliana a Corviale col suo serpentone. E a Tor Bella Monaca, oggetto da parte della giunta di centrodestra di un ipotesi di abbattimento dei palazzoni sinonimo di bruttezza urbanistica, Marino è schizzato al 61%.



E ancora il "cappotto rosso" ha potuto contare sul 67% all'Appio Tuscolano e a Cinecittà, con i suoi studios, fino ai confini con Ciampino e a Monteverde. E anche ad Ostia, dove si era pensato anche a fare una pista da sci, Alemanno non è andato oltre il 36% mentre Marino ha raggiunto il 64%. E all'Eur Marino arriva ad oltre il 62%, il quartiere dell'omonimo Ente che Alemanno affidò all'amico Riccardo Mancini, poi travolto dall'affaire della tangente per i bus. Ma anche il quartiere che avrebbe dovuto ospitare il tanto discusso Gran Premio tra l'architettura razionalista. Roma insomma ha voluto voltare pagina. Ovunque. "Non era mai successo", dice Ignazio Marino. Neanche ai tempi delle giunte Rutelli e Veltroni. Un grande risultato. Da domani anche una grande responsabilità.