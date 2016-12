foto LaPresse

07:10

- Hanno riaperto alle 7 i seggi per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco in 67 Comuni italiani, tra cui 11 città capoluogo (tra queste, Roma). Urne aperte anche in Sicilia, dove anche oggi si potrà votare per eleggere i primi cittadini in 142 Comuni, tra i quali Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. In tutta Italia oggi i seggi chiuderanno alle 15 e a seguire inizieranno, dopo l'accertamento del numero dei votanti, le operazioni di scrutinio.