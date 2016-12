foto LaPresse

22:57

- L'affluenza definitiva rilevata alle ore 22 per i ballottaggi delle elezioni comunali è pari al 33.87%, in flessione rispetto al 42.38% del primo turno, circa 9 punti in meno. A Roma, l'affluenza nella giornata di oggi è stata del 32,30%, contro il 37,69% del primo turno, quindi oltre il 5% in meno. I seggi riaprono lunedì dalle 7 alle 15.